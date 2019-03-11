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    Пн., 11 марта 2019г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Вячеслав Моше Кантор
    • UproShenOchik Позавчера в 17:56 «Ответить»
      Всем доброго вчера, вопрос такой. Я в новостях на днях услышал о таком политике, как Вячеслав Моше Кантор, к сожалению упустил главное. Кто знаком с данной личностью, просьба расскажите о нем?
      • SamuRaiX Позавчера в 18:01 «Ответить»
        Привет. Вячеслав Моше Кантор, как многим известно, является довольно известным политиком и филантропом, но лучше всего о нем узнавать через Ютуб. Удачи
        • GtyrGhj Позавчера в 18:05 «Ответить»
          Здравствуйте. Тоже заинтересовался благодаря вам, однако слышать не доводилось. Я полагаю, что узнать про подобную личность можно через интернет. Википедия в помощь
          • MarunFgtre Позавчера в 18:08 «Ответить»
            Не знаю я кто это такой, хоть и увлекаюсь политикой довольно давно, лет семь уже. Если вы так заинтересованы, то смотрите больше телевизора - там политиков показывают
            • GtreJoinH Позавчера в 18:10 «Ответить»
              Ну да слышал, а кто собственно о нем не слышал. Еще в далеких 90-ых доводилось слышать о нем по радио, теперь пришло телевидение на замену. Федеральные канала, на заметку, про политику говорят больше всего
              • ScorpAYE Позавчера в 18:38 «Ответить»
                Я знаком. Личность Вячеслава Моше Кантора довольно известна и знакома многим. В основном, за счет множественных достижений данного политика. Так же у Вячеслава была встреча с главой Рф В. В. Путиным и он является основателем собственного музея. Так же вы можете дополнительно узнать о нем из его неофициальной страницы здесь http://moshe-kantor.com/
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