Да, это только можно сделать через proxy сервер вот тут https://proxy.am/ru/ лучше всего скачивать, там кроме платных есть и 5 бесплатных прокси серверов. Вы только определитесь для чего аквамарин нужно, так как разные прокси с разными параметрами. Я вот так и делала, сначала пробовала бесплатно, а потом перед покупкой там можно час пользоваться пакетом, чтоб понять то или не то. Очень удобно, При этом все прокси являются собственностью сервиса, и в случае чего, специалисты смогут помочь.
На самом деле есть множество разных методов, которые позволяют это сделать. Например, скрыть свой IP адрес можно установив VPN. Остальные способы сохранить свои персональные данные в тайне вот тут https://codeby.net/forums/ описаны, можете ознакомиться с ними более подробно.