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    Пн., 11 марта 2019г.
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    Тема: Кто может подсказать?
    • Diman007 Позавчера в 15:07 «Ответить»
      Как можно скрыть свой IP?
      • Rozochka Вчера в 11:44 «Ответить»
        Скачать прокси сервер, или же просто скачать другу прогу чтоб менять айпи
        • Ruslana7310 Вчера в 14:23 «Ответить»
          Да, это только можно сделать через proxy сервер вот тут https://proxy.am/ru/ лучше всего скачивать, там кроме платных есть и 5 бесплатных прокси серверов. Вы только определитесь для чего аквамарин нужно, так как разные прокси с разными параметрами. Я вот так и делала, сначала пробовала бесплатно, а потом перед покупкой там можно час пользоваться пакетом, чтоб понять то или не то. Очень удобно, При этом все прокси являются собственностью сервиса, и в случае чего, специалисты смогут помочь.
          • New! Аноним Cегодня в 15:48 «Ответить»
            Всякие программки же есть для этого
            • New! Pavlova2209 Cегодня в 15:53 «Ответить»
              Как можно скрыть свой IP?
              На самом деле есть множество разных методов, которые позволяют это сделать. Например, скрыть свой IP адрес можно установив VPN. Остальные способы сохранить свои персональные данные в тайне вот тут https://codeby.net/forums/ описаны, можете ознакомиться с ними более подробно.
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