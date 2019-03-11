Всем привет. Насколько необходимо употреблять спортивное питание при занятиях в тренажерном зале? Тренер говорит, что без спец питания рельеф получить не смогу, а у меня такое ощущение, что он просто хочет, чтобы я в их магазине закупилась((
Ну если вы просто хотите красивую фигуру иметь, то никакие добавки вам не нужны, главное ходить на тренировки 2-3 раза в неделю и правильно питаться. А вот если хотите раскачать себя, то тут конечно без спорт питания не обойтись.
Спортивное питание нужно прежде всего для того, чтобы поддержать организм в период интенсивных тренировок. В таком питание все сбалансировано, поэтому энергия, которую вы теряете в зале будет быстрее восстанавливаться, соответственно выносливость будет выше. Если не хотите покупать спортивное питание в магазине, который вам тренер советует, то закажите его из Питера например с доставкой в Нижний https://activsports.ru/