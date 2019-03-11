Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 11 марта 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 74 посетителя
    Форум: Спорт
    Новая тема
    Тема: Спортивное питание
    • Rrissti Позавчера в 14:00 «Ответить»
      Всем привет. Насколько необходимо употреблять спортивное питание при занятиях в тренажерном зале? Тренер говорит, что без спец питания рельеф получить не смогу, а у меня такое ощущение, что он просто хочет, чтобы я в их магазине закупилась((
      • Kirpich Позавчера в 14:11 «Ответить»
        Ну если вы просто хотите красивую фигуру иметь, то никакие добавки вам не нужны, главное ходить на тренировки 2-3 раза в неделю и правильно питаться. А вот если хотите раскачать себя, то тут конечно без спорт питания не обойтись.
        • PiroGa Позавчера в 14:18 «Ответить»
          Спортивное питание нужно прежде всего для того, чтобы поддержать организм в период интенсивных тренировок. В таком питание все сбалансировано, поэтому энергия, которую вы теряете в зале будет быстрее восстанавливаться, соответственно выносливость будет выше. Если не хотите покупать спортивное питание в магазине, который вам тренер советует, то закажите его из Питера например с доставкой в Нижний https://activsports.ru/
          • cipupo Позавчера в 14:26 «Ответить»
            Если вы не доверяете мнению тренера, то вам не стоит у него заниматься. Либо он не профи, либо просто вы не нашли общий язык. Вы в какой тренажерный зал ходите, не в Олимп случайно?
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Где посидеть?7(1) Клубы, тусовкиAmber12301.08.16 в 22:09Olik_25 Cегодня в 17:23
          Казино онлайн16(1) Ни о чем и о важномNadega14.01.19 в 17:10Olik_25 Cегодня в 17:22
          Подскажите!4(1) Ни о чем и о важномRuslana731006.03.19 в 21:47Olik_25 Cегодня в 17:22
          Одежда2(1) Ни о чем и о важномMila_MiВчера в 19:49Olik_25 Cегодня в 17:20
          паб9(3) Клубы, тусовкиmala726.10.17 в 14:27Anufriy Cегодня в 17:18
          Банкротство10(1) Экономика, финансы, бизнесlunka23.08.17 в 15:31Odin123 Cегодня в 17:06
          Ваш стиль одежды30(1) Женский форумolga7728.09.17 в 22:53Аляска Cегодня в 16:57
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2019г.

          Форум Нижнего Новгорода