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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Ботинки для рыбалки
    • SamuRaiX 08.03.19 в 06:21 «Ответить»
      Привет всем форумчане. У меня старые ботинки из строя вышли, я часто на рыбалке бываю. Посоветуйте, какие хорошие ботинки можно приобрести для такого случая и где?
      • GtyrGhj 08.03.19 в 06:24 «Ответить»
        Все еще зависит от того, что тебе важнее - комфорт или износостойкость. Вообще , классные фирмы "Хантер". Для охты и рыбалки вообще самое то . В ЦУМЕ стоят порядка 3000рублей
        • MarunFgtre 08.03.19 в 06:29 «Ответить»
          Смотрите в специализированных магазинах для рыбалки. Как правило, там самые классные и хорошие ботинки для таких мероприятий. Лично я там закупаю всегда
          • GtreJoinH 08.03.19 в 06:33 «Ответить»
            А что для рыбалки нужны какие то особы ботинки? Никогда этого не понимал - главное что бы высокие были, на толстое обрезинненые подошве, непромокаемые. В любом магазине есть
            • ScorpAYE 08.03.19 в 06:38 «Ответить»
              Сам рыбак вот уже десятый год наверное, если память не изменяет. Беру всегда ботинки в одном магазине - ЛАпландия на Мира 17 дом 3 в Москве. Хороший магазин и обувь
              • UproShenOchik 08.03.19 в 06:53 «Ответить»
                Вообще, выбор качественных ботинок для рыбалки достаточно важен, поскольку они играют огромную роль. Сейчас множество магазинов продают ботинки высокого качества и надежности. Как пример,ботинки danner. Кстати, цены на такой товар, как правило, низкие. Оформить заявку на приобретение таких ботинок вы можете через них http://simms-rus.ru/obuv-dlya-ohoty-rybalki/botinki-danner/
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