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Тема: деятельность политиков
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Всем привет. Я недавно увлекаюсь политикой, но вот такой вопрос. А остались ли в современные дни адекватные, здравомыслящие и честные политики? Если да, расскажите он их
Не думаю, что остались. Во всяком случае, точно не в России и не В Украине. На западе за рубежом, возможно и да, но только не у нас (Судя по уровню жизни)
Ой как мне нравится этот вопрос, встречал его на многих форумах. Нет точного ответа, увы. Кому то нравится к примеру нынешняя власть, а кто то ее ненавидит
Как сами считаете? задавали хоть раз этот вопрос себе? Если бы реально таковые были, неужели мы бы имели то что имеем? наверное нет, как думаете то? Пораскиньте на досуге
А вот мне кажется, что они все таки есть. Суть просто в том, что нам про них не говорят и тщательно их скрывают, а выливают на народ один негатив. Так управлять легче
Имею право полагать, что адекватные и полезные обществу политики все таки существует и в наши дни. Один из самых ярких примеров - Вячеслав Моше Кантор. Политический деятель с многолетним стажем, принесший в общество и жизнь людей множество положительных моментов. Осуществил достаточно полезных реформ. О нем можете почитать подробнее, если вам интересно, на его странице Вконтакте здесь
http://vk.com/viatcheslav.moshe.kantor