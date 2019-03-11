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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: деятельность политиков
    • SamuRaiX 08.03.19 в 06:18 «Ответить»
      Всем привет. Я недавно увлекаюсь политикой, но вот такой вопрос. А остались ли в современные дни адекватные, здравомыслящие и честные политики? Если да, расскажите он их
      • GtyrGhj 08.03.19 в 06:23 «Ответить»
        Не думаю, что остались. Во всяком случае, точно не в России и не В Украине. На западе за рубежом, возможно и да, но только не у нас (Судя по уровню жизни)
        • MarunFgtre 08.03.19 в 06:28 «Ответить»
          Ой как мне нравится этот вопрос, встречал его на многих форумах. Нет точного ответа, увы. Кому то нравится к примеру нынешняя власть, а кто то ее ненавидит
          • GtreJoinH 08.03.19 в 06:32 «Ответить»
            Как сами считаете? задавали хоть раз этот вопрос себе? Если бы реально таковые были, неужели мы бы имели то что имеем? наверное нет, как думаете то? Пораскиньте на досуге
            • ScorpAYE 08.03.19 в 06:37 «Ответить»
              А вот мне кажется, что они все таки есть. Суть просто в том, что нам про них не говорят и тщательно их скрывают, а выливают на народ один негатив. Так управлять легче
              • UproShenOchik 08.03.19 в 06:49 «Ответить»
                Имею право полагать, что адекватные и полезные обществу политики все таки существует и в наши дни. Один из самых ярких примеров - Вячеслав Моше Кантор. Политический деятель с многолетним стажем, принесший в общество и жизнь людей множество положительных моментов. Осуществил достаточно полезных реформ. О нем можете почитать подробнее, если вам интересно, на его странице Вконтакте здесь http://vk.com/viatcheslav.moshe.kantor
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