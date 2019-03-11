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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Вячеслав Кантор
    • SamuRaiX 08.03.19 в 06:15 «Ответить»
      Здравствуйте всем. Вот такой вопрос у меня - наткнулся на короткую статью в газете о Вячеславе Моше Канторе,было написано буквально пару слов. Заинтересовало. Хочу узнать о нем поподробнее. Расскажите кто знает?
      • GtyrGhj 08.03.19 в 06:22 «Ответить»
        Привет. Ну вот и читай в таких же газетах. Как правило, в других выпусках должно быть написано подробнее. Про личностей пишут обычно в Аргументы и Факты!
        • MarunFgtre 08.03.19 в 06:27 «Ответить»
          Не слышал о таком ни разу вообще. Собственно, не проблема сейчас почитать о любом человеке, если интернет есть. Особенно доходчиво написано в Википедии про любую личность
          • GtreJoinH 08.03.19 в 06:31 «Ответить»
            Это вам не здесь нужно спрашивать, а на форумах про политиков к примеру или же просто где личностей известных обсуждают. Как вариант - поищите его в любой социальной сети
            • ScorpAYE 08.03.19 в 06:36 «Ответить»
              Все о таком знают. Пади будет самым известным общественным деятелем на постсоветском пространстве и едва ли не самым лучшим по мнению многих. У него кстати фейсбук есть, загляните
              • UproShenOchik 08.03.19 в 06:45 «Ответить»
                Не удивительно, что вас заинтересовало. Довольно известная и интересная личность. Вообще, Вячеслав Моше Кантор известен многими составляющими своей деятельности - это и борьба с коррупцией и антисемитизмом, и множественные положительные реформы в различных областях, и пожертвования в огромных количествах. Вообще, можете почитать о нем подробнее здесь http://www.museummagma.ru/?page_id=78
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