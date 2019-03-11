Евро-Ритейл
30 000 — 50 000 ₽
Должностные обязанности:
Компания Евро-Ритейл предлагает работу в сфере продаж.
(495) 988-64-37
Наши продавцы:...
Требования:
Мы готовы взять тебя в команду, если:
У тебя есть желание много зарабатывать, ты понимаешь, что « потолок» в зарплате продавца зависит только от продавца.
Ты активный и смелый.
В Кадровом Агентстве «Лана Персонал» http://lanapersonal.ru/ помогают не только работодателям пополнить штат квалифицированными работниками, но и соискателям помогают найти работу. Поэтому советую с вашим вопросом обратиться именно к специалистам, которые работают в этой сфере деятельности уже не один год...