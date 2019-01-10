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    Чт., 10 января 2019г.
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    Тема: сериал Пространство
    • Bazhzenoff Вчера в 23:58 «Ответить»
      Мне очень нравится сериал Пространство http://lserial.me/board/detektiv/prostranstvo/14-1-0-184 поэтому не удивительно, что новость о его закрытии меня несказанно расстроила. Но все завершилось более радостно, ведь продолжение будет показано, но уже на другом канале и дата пока неизвестна.
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