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    Ср., 9 января 2019г.
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    Тема: Помогите составить сопроводительное письмо
    • New! Nargiska Cегодня в 21:01 «Ответить»
      Помогите составить что-то наподобие сопроводительного письма. Чтобы это письмо не выглядело как "ну возьмиииите меня....", а получилось официально и лаконично. Потому как у самой что-то несуразное получается
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