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    Ср., 9 января 2019г.
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    Тема: отель
    • Сегодня! Борис Брюс Cегодня в 18:24 «Ответить»
      посоветуйте пожалуйста очень хороший отель?
      • Сегодня! Никита Кайсов Cегодня в 19:16 «Ответить»
        Вот на самом деле не рекомендую тебе обращаться не к проверенным сервисам, так как в интернете сейчас просто огромное количество мошенников, которых к сожалению стает все больше и больше. Я лично все сказал, но а выбор уже за тобой.
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