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Ср., 9 января 2019г.
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Тема: Термонаклейки
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Термонаклейки
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Kosto4ka
Cегодня в 15:31
«Ответить»
Хочу себе сделать индивидуальную футболку. Купил термонаклеку, а как наклеить - не знаю. Подскажите!
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