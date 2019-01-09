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    Ср., 9 января 2019г.
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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: Отдых на природе? Конечно с готовкой плова!!!
    • Сегодня! Дима22 Cегодня в 07:11 «Ответить»
      Очень любим плов! Для походов на природу заказали себе настоящий Узбекский казан в интернет магазине http://xn--80adxhks.xn----ctbbhvclsiafyf...hugunnye-kazany Нам очень понравилось! Качество казана отменное! Доставка быстрая!
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