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    Вт., 8 января 2019г.
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    Тема: Отдых в России
    • Сегодня! eva88 Cегодня в 17:27 «Ответить»
      Где можно отдохнуть в России с годовалым ребенком?
      • Сегодня! alana Cегодня в 17:39 «Ответить»
        Добрый вечер! Если у вас маленький ребенок, то советую вам поехать на отдых в Анапу, там просто рай для детей, сама была там три раза, гостиницу лучше искать поближе к морю, мы снимали номер в гостевом доме в 2 минутах от моря - https://sunanapa.ru/objects/4962/
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