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    Вт., 8 января 2019г.
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    Тема: Мощная акустика для дома
    • Сегодня! Gerasim Cегодня в 15:12 «Ответить»
      Посоветуйте мощную акустику для фильмов и игр, подключать буду к компу. Хочу систему 2.0, где-то на 40-50 Вт. До 100 долларов.
      • Сегодня! Flay Cегодня в 15:51 «Ответить»
        Лично мне не нравится звучание в микриках, что бы хорошего о них не писали, на мой взгляд своих денег они не стоят, потому выбирал бы Edifier или SVEN если более точнее Edifier R1700BT или SVEN MC-10, но если люите что бы бухало лучше свен, так как едифер НЧ приходится убирать из посторонних звуков на высокой громкости
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