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    Тема: Создать гиф
    • RitTa57 Вчера в 22:01 «Ответить»
      Мне вот очень стало интересно, а как создают ГИФ файлы?
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