Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 7 января 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 142 посетителя
    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Самая хорошая игра в интернете.
    • Сегодня! tascha56 Cегодня в 13:33 «Ответить»
      Я уже больше месяца играю в игру Новые миры http://otherworlds.ru/ Игра очень захватывает и это мне нравится. Дорогие форумчане, может быть кто из вас играет в эту игру или думает играть, делитесь со мной своими впечатлениями об этой игре, а так же фишками, которыми вы пользуетесь для успешной игры. Очень жду ваших комментариев о игре. Спасибо.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода