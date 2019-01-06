STEPHAN Industry https://stephanindustry.ru – представитель современных краностроительных заводов. Мы собрали под одним брендом лучших Европейских и мировых производителей крановой техники и рады предложить Вам современное грузоподъемное оборудование высочайшего качества. Только у нас Вы можете приобрести оборудование заводов STAHL CraneSystems, SWF Krantechnik, VETTER Krantechnik и Brunnhuber по заводской цене, с сохранением качества и всех гарантийных сроков завода-изготовителя
Чем это удобно для Вас?
+ Лучший выбор.
Имея возможность выбрать из нескольких производителей крановой техники, мы подберем под Ваши задачи лучшее решение за оптимальную цену, с минимальными сроками поставки и без ущерба качеству. Особенности и специфику каждого производителя можно найти во вкладке Бренды.
+ Скорость и качество обработки.
Специальное современное программное обеспечение позволяет оперативно проектировать подъемные механизмы под Ваши цели. Ваши запросы будут быстро и тщательно обработаны, т.к. проектирование и расчет стоимости выполняется автоматически программным обеспечением.
+ Каталог оборудования в редактируемом формате.
Мы ценим время и работу проектировщиков и инженеров, поэтому разместили на нашем сайте в свободном доступе чертежи оборудования в редактируемом формате dwg (AutoCAD). Мы так же готовы предоставить Вам 3D модели оборудования в форматах STP (для мостовых кранов и электрических талей).