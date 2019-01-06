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    Вс., 6 января 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: STEPHAN Industry
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      STEPHAN Industry https://stephanindustry.ru – представитель современных краностроительных заводов. Мы собрали под одним брендом лучших Европейских и мировых производителей крановой техники и рады предложить Вам современное грузоподъемное оборудование высочайшего качества. Только у нас Вы можете приобрести оборудование заводов STAHL CraneSystems, SWF Krantechnik, VETTER Krantechnik и Brunnhuber по заводской цене, с сохранением качества и всех гарантийных сроков завода-изготовителя

      Чем это удобно для Вас?
      + Лучший выбор.
      Имея возможность выбрать из нескольких производителей крановой техники, мы подберем под Ваши задачи лучшее решение за оптимальную цену, с минимальными сроками поставки и без ущерба качеству. Особенности и специфику каждого производителя можно найти во вкладке Бренды.

      + Скорость и качество обработки.
      Специальное современное программное обеспечение позволяет оперативно проектировать подъемные механизмы под Ваши цели. Ваши запросы будут быстро и тщательно обработаны, т.к. проектирование и расчет стоимости выполняется автоматически программным обеспечением.

      + Каталог оборудования в редактируемом формате.
      Мы ценим время и работу проектировщиков и инженеров, поэтому разместили на нашем сайте в свободном доступе чертежи оборудования в редактируемом формате dwg (AutoCAD). Мы так же готовы предоставить Вам 3D модели оборудования в форматах STP (для мостовых кранов и электрических талей).
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