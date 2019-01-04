Ищу для строй фирмы универсального типа подъёмник. Случаем никто не в курсе, где можно на такое спецоборудование взглянуть, для того чтобы понимать на какую сумму рассчитывать? Какие вообще бывают виды подъемников?
Подъемники бывают трех типов. Это телескопические подъемники, ножничные и фасадные. У двух первых достаточно малогабаритные размеры, чего не скажешь о фасадных подъемниках. По универсальности я бы конечно выбирал между телескопическим и ножничным. Кстати, взглянуть на некоторые варианты таких подъёмников, можно, к примеру, на этом вебсайте http://podjemniki.ru/ Сами уже выбирайте какого типа вам нужно.