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    Пт., 4 января 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Подъемник
    • Сегодня! UmiKrow Cегодня в 18:53 «Ответить»
      Ищу для строй фирмы универсального типа подъёмник. Случаем никто не в курсе, где можно на такое спецоборудование взглянуть, для того чтобы понимать на какую сумму рассчитывать? Какие вообще бывают виды подъемников?
      • Сегодня! Pray Cегодня в 18:57 «Ответить»
        В случае если вы желаете полагаться, прежде всего, на качество, в таком случае вам лучше отдать предпочтение подъемникам немецкого производства, только имейте в виду, стоит оно далеко недешево.
        • Сегодня! trueslight Cегодня в 19:06 «Ответить»
          Подъемники бывают трех типов. Это телескопические подъемники, ножничные и фасадные. У двух первых достаточно малогабаритные размеры, чего не скажешь о фасадных подъемниках. По универсальности я бы конечно выбирал между телескопическим и ножничным. Кстати, взглянуть на некоторые варианты таких подъёмников, можно, к примеру, на этом вебсайте http://podjemniki.ru/ Сами уже выбирайте какого типа вам нужно.
          • Сегодня! Gannik Cегодня в 19:10 «Ответить»
            Нужно знать основной принцип выбора подъемника избегать стороной всё, то что сделано в Китае. Спецоборудование весьма небезопасное, вдобавок ко всему запчастей на него потом никак не отыщешь.
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