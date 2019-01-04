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    Пт., 4 января 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Триглицериды в крови повышены
    • Rudyachenko Вчера в 18:54 «Ответить»
      Триглицериды в крови повышены, опасно ли это?
      • Vera89 Вчера в 19:06 «Ответить»
        Высокий показатель в разы усилит риск развития сердечных болезней, а низкий повысит вероятность развития болезней щитовидной железы, что также окажет негативное воздействие на сердце.
        Источник: https://foodismedicine.ru/triglitseridy/
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