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    Чт., 3 января 2019г.
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    Форум: Литературный форум
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    Тема: Брат переспал с проституткой
    • New! Наталья7 Cегодня в 13:21 «Ответить»
      Мой младший брат постоянно ныл что ему 19, а он ещё "ни-ни". Мы с друзьями решили ему помочь в этом, скинулись, и вызвали путану. Он теперь доволен. Как думаете мы сделали правильный поступок?
      • New! Latinum Cегодня в 13:22 «Ответить»
        Думаю нет, было бы гораздо лучше, если ваш брат был бы самостоятельным и сам бы нашел себе девушку.
        • New! landa Cегодня в 13:23 «Ответить»
          Норм тема. Пусть развлекается пока молодой. На его месте я тоже был бы рад такому сюрпризу) http://prostitutkivolgograda24.com
          • New! Lena Cat Cегодня в 13:24 «Ответить»
            Пусть теперь гордится собой, мужик)) http://individualkisaratova.men Хотя, если честно, я не понимаю как можно оставаться девственником до 19 в современном обществе.
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