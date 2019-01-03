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    Чт., 3 января 2019г.
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    Форум: Литературный форум
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    Тема: Соседи вызвали проституток на новый год
    • New! Розочка Cегодня в 13:13 «Ответить»
      Кто как отметил Новый Год? Мне пришлось всю ночь слушать стоны от соседей сверху. Они устроили оргию масштабную, это было что-то! Такой новый год теперь никогда не забуду)))
      • New! Ange_lina Cегодня в 13:16 «Ответить»
        Ничего себе! У меня все намного проще было: салатики, посиделки, речь президента и, конечно же, фейерверки.
        • New! Serafima1 Cегодня в 13:18 «Ответить»
          Вы упустили отличный шанс развлечься! Я бы на вашем месте поднялся к ним наверх и присоединился к массовому разврату
        • New! Лексус Cегодня в 13:19 «Ответить»
          Вот это соседи у вас, жгут не по-детски. Это ж где вы живете, в Москве?http://prostitutkituly24.org/
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