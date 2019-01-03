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    Чт., 3 января 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Глазные капли
    • New! Каролинка Cегодня в 13:11 «Ответить»
      Я много времени провожу за компьютером, и к вечеру у меня начинают печь глаза, могут даже покраснеть. К утру ситуация улучшается, но к вечеру повторяется снова. Посоветуйте какие-нибудь капли, которые снимают с глаз усталость и убирают покраснение.
      • New! Ger Cегодня в 13:17 «Ответить»
        Идите к окулисту, с глазами шутки плохи вообще-то. Он вам подберет капли, которые необходимы именно в вашем случае. Самолечением не занимайтесь, и старайтесь как можно меньше времени проводить за компьютером.
        • New! Letyashaya Cегодня в 13:20 «Ответить»
          Да обычная ситуация для людей проводящих много времени за компьютером. Я бы в больницу не бежала, а просто в аптеке у фармацевта спросила совета. Чуть не забыла, протирайте глаза крепкой заваркой чая, помогает.
          • New! MarinaB Cегодня в 13:24 «Ответить»
            Окулиста обязательно посетите, так как это ваше здоровье, ему внимание нужно уделять. Еще обязательно как можно меньше проводите времени за компьютером. Старайтесь избегать яркого света. Это все вредит вашим глазам, особенно сейчас, когда они так нуждаются в отдыхе. Ну и вы могли бы попробовать японские глазные капли https://www.fukuoka.ru/glaznye_kapli/.
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