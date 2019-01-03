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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: узи или рентген тазобедренных суставов
    • New! Ефира Cегодня в 12:56 «Ответить»
      Девочки, хотела спросить,что может лучше показать тазобедренные суставы ребенка. на узи в 3 месяца нам написали - незрелость тазобедренных суставов,а именно ядра не окостенели. а еще у нас бедра плохо разводятся, невролог сказал, что это дистония мышц. мамина подруга сказала,что их ребёнку по узи ни разу дисплазию не выявили, а как рентген сделали-а там вывих и уже пол года ребёнок в гипсе из-за того, что очень поздно обнаружили. а подруга свекрови,говорит,что детям до 5 лет противопоказан рентген. я понимаю,что излучение вредно, но и дисплазия опасна...к ортопеду запись аж на три недели вперед,а время идет-ребенок активно растет и уже пытается ползти, хотя пока не получается.
      • New! Брисса Cегодня в 13:21 «Ответить»
        Нам узи показал дисплазию справа, потом отправили нс ренген- дисплазия с двух сторон оказалась, после выздоровления сразу сказали чтоб лучше ренген сделали- чтоб наверняка уже
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