Девочки, хотела спросить,что может лучше показать тазобедренные суставы ребенка. на узи в 3 месяца нам написали - незрелость тазобедренных суставов,а именно ядра не окостенели. а еще у нас бедра плохо разводятся, невролог сказал, что это дистония мышц. мамина подруга сказала,что их ребёнку по узи ни разу дисплазию не выявили, а как рентген сделали-а там вывих и уже пол года ребёнок в гипсе из-за того, что очень поздно обнаружили. а подруга свекрови,говорит,что детям до 5 лет противопоказан рентген. я понимаю,что излучение вредно, но и дисплазия опасна...к ортопеду запись аж на три недели вперед,а время идет-ребенок активно растет и уже пытается ползти, хотя пока не получается.