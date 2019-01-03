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    Чт., 3 января 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: поверка счетчиков
    • lima7 Вчера в 23:01 «Ответить»
      ребята, если кому нужна поверка счетчиков воды в Москве, то вы можете смело обращаться в Мосгарантстрой https://mosgarantstroy.ru/catalog/servic..._vody_v_moskve/ в свое время я за показания с неисправного счетчика заплатила штраф, поэтому считаю важным все держать под контролем и вовремя делать поверку. 
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