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    Чт., 3 января 2019г.
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    Тема: Низкая температура в салоне
    • Kosto4ka Вчера в 17:56 «Ответить»
      Привет. Скажите, как исправить температуру в машине зимой? Очень холодно в салоне авто, прям сидеть невозможно.
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