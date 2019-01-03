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    Чт., 3 января 2019г.
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    Тема: Стоящие фильмы
    • Galantis Вчера в 17:51 «Ответить»
      А какие вы стоящие фильмы знаете? Вернуть Бена. Не плохая жизненная драма, снято качественно, отлично передает посыл картины и все чувства главных героев, к тому же видна хорошая режиссерская работа. Думаю заслуживает вашего внимания в полной мере http://funtik.tv/12108-vernut-bena-2018-online.html, предлагайте ваши варианты)
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