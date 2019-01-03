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    Чт., 3 января 2019г.
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    Тема: Можно ли предсказать судьбу на картах? Кто сталкивался?
    • savely424 Вчера в 17:19 «Ответить»
      Ребята, серьезно заморочился вопросом о предсказании судьбы. Кто сталкивался, можно ли предсказать допустим по картам? Судя по материалам, которые есть в сети о гадании на картах вполне можно https://arcans.net/gadanie-na-kartah-v-d...-usloviyah.html
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