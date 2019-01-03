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    Чт., 3 января 2019г.
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    Форум: Религия
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    Тема: Гадание на картах Таро - а можно ли реально предсказать судьбу?
    • savely424 Вчера в 17:16 «Ответить»
      Ребята, задался вопросом - вот реально можно ли предсказать свою судьбу? Я нашел кое какие материалы на эту тему и как бы склоняюсь к тому что с помощью гадания можно предсказать свою судьбу https://arcans.net/gadanie-na-kartah-tar...po-1-karte.html
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