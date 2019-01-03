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    Чт., 3 января 2019г.
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    Тема: Виртуальный хостинг
    • Tallis Вчера в 00:02 «Ответить»
      Приветствую! Нужен надежный виртуальный сервер для интернет магазине. Что можете посоветовать?
      • New! serezha777 Cегодня в 01:42 «Ответить»
        Пользуюсь виртуальным хостингом GBN HOST уже полгода, все ok. Посмотрите https://gbnhost.com/virtual-hosting-russia - тарифы вполне приемлемые, имеется круглосуточная техническая поддержка, мощности оборудования вполне хватает. Советую попробовать, можно протестировать в течение 5 дней бесплатно.
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