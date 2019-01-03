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Оба игрока должны получить выигрышную комбинацию, чтобы выиграть прогрессивный джекпот. Обратите внимание, что вы можете выиграть самый большой выигрыш, только если вы поставите максимальную сумму. Если вы разыгрываете выигрышные символы для джекпота, но ставите только небольшую сумму, вы выиграете только часть главного приза.