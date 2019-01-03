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    Чт., 3 января 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Вал
    • UmiKrow Позавчера в 12:19 «Ответить»
      Вчера был на тех осмотре, сказали что есть проблема с карданным валом. Нужно провести балансировку. Можно ли самому сделать балансировку карданного вала или лучше обратится в мастерскую?
      • Pray Позавчера в 12:22 «Ответить»
        Я думаю если ты хоть не много то понимаешьв ремонте машины, можно посмотреть видео на ютубе и самостоятельно провести балансировку. Хоть и балансировка не дорого стоит, но все же, одним походом в магазин больше.
        • Gannik Позавчера в 12:26 «Ответить»
          Я считаю что надежнее лучше сразу поехать в автосервис. Всё таки специалисты и уже знают все подводные камни. Вообще сами думайте. Это лично мой вам совет.
          • trueslight Позавчера в 12:29 «Ответить»
            У меня вот машине уже скоро 8 лет. Теперь приходится каждый год технический осмотр проходить. Помню у меня года два назад тоже были проблемы с карданным валом, но там у меня крестовина треснула. А у вас это почти пустяки. Ремонтом карданов занимаются много автосервисов, к примеру можно сюда обратится http://kardanniy-val.ru/services/remont
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