Я думаю если ты хоть не много то понимаешьв ремонте машины, можно посмотреть видео на ютубе и самостоятельно провести балансировку. Хоть и балансировка не дорого стоит, но все же, одним походом в магазин больше.
У меня вот машине уже скоро 8 лет. Теперь приходится каждый год технический осмотр проходить. Помню у меня года два назад тоже были проблемы с карданным валом, но там у меня крестовина треснула. А у вас это почти пустяки. Ремонтом карданов занимаются много автосервисов, к примеру можно сюда обратится http://kardanniy-val.ru/services/remont