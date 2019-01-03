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    Чт., 3 января 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ремонт
    • UmiKrow Позавчера в 12:02 «Ответить»
      Делаем ремонт в ванной комнате. Не могу выбрать профиль для плитки, подскажите из какого материала подойдет профиль для керамической плитки? Думал взять керамический, но что то он не внушает доверия
      • Pray Позавчера в 12:08 «Ответить»
        А вы сами ремонт делайте или наняли кого то? Если не сами, то я бы на вашем месте посоветаволся со строителями, с их точки зрения, какой будет наиболее долговечен и смотрелся бы хорошо.
        • Gannik Позавчера в 12:12 «Ответить»
          Я раньше работал в частной фирме по ремонту. Всегда когда выбираешь профиль нужно обращать внимание на его размеры и сколько штук обычно в упаковке, материал изготовления так же нужно учитывать, способ фиксации, и сам цвет профиля. Опираясь на эти детали я думаю можно выбрать хороший плиточный деформационный профиль, к примеру здесь https://krk.arfen.ru/catalog/plitochnye-deformacionnye-shvy
          • trueslight Позавчера в 12:15 «Ответить»
            У меня тоже скоро ремонт задумывается, очень полезная информация по профилям, буду учитывать эти критерии когда пойду выбирать. Удачи автору с выбором
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