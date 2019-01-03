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    Чт., 3 января 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Переезд
    • UmiKrow Позавчера в 09:26 «Ответить»
      Переезжаем с женой из Нижнего Новгорода в Москву, нужна грузовая машина, чтобы загрузить всё имущество. Посоветуйте проверенную фирму для грузоперевозок, а то у нас местные цены гнут. Весь груз будет примерно до 10 тонн.
      • Pray Позавчера в 09:30 «Ответить»
        Сейчас очень много всяких компаний по грузоперевозкам, цены у всех примерно одинаковые, так как конкуренция в этом бизнесе огромная. Мне вот тоже скоро предстоит переезд, и в этих компаниях по грузоперевозкам, глаза вообще разбегаются. Я думаю можно выбрать тентовую перевозку, например вот тут https://rosstransco.com/services/tentovaya-perevozka
        • Pray Позавчера в 09:36 «Ответить»
          Только смотрите на мошенников не нарвитесь, сотрудничайте только с проверенными компаниями, не советую заказывать перевозку у каких нибудь компаний однодневок.
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