Переезжаем с женой из Нижнего Новгорода в Москву, нужна грузовая машина, чтобы загрузить всё имущество. Посоветуйте проверенную фирму для грузоперевозок, а то у нас местные цены гнут. Весь груз будет примерно до 10 тонн.
Сейчас очень много всяких компаний по грузоперевозкам, цены у всех примерно одинаковые, так как конкуренция в этом бизнесе огромная. Мне вот тоже скоро предстоит переезд, и в этих компаниях по грузоперевозкам, глаза вообще разбегаются. Я думаю можно выбрать тентовую перевозку, например вот тут https://rosstransco.com/services/tentovaya-perevozka