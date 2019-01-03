Добрый день! Получаем лицензию на алкоголь. Нужно заказать справку об отсутствии задолженности, можно ли как то отправить запрос на справку через интернет? И еще, подскажите, пожалуйста, какой срок справка об отсутствии задолженности перед бюджетом актуальна?
Конечно успешные компании, перед соглашением хотят убедится нет ли у вас просроченной задолженности. Информация о долгах должна быть предоставлена на момент принятия заявления о выдаче лицензии в надлежащую компанию. Поэтому такая справка давностью больше месяца точно не подойдет. Такую справку можно заказать через интернет к примеру тут https://infobankov.ru/law/spravka-ob-ots...alogam-i-sboram