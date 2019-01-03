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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Спортивное питание
    • UmiKrow 31.12.18 в 13:06 «Ответить»
      Сертификация продуктов питания, как вообще это происходит? Хочу открыть интернет магазин спортивного питания, нужно ли мне будет сертифицировать продукцию?
      • Pray 31.12.18 в 13:10 «Ответить»
        Думаю, что такая продукция в обязательном порядке должна проходить сертификацию, спортивное питание есть в спиксе подлежащих к проверке продуктов.
        • Gannik 31.12.18 в 13:14 «Ответить»
          Я думаю если вы хотите, сделать это основной работой, и полностью положить все силы на развитие вашего бизнеса, то сертификация продукта необходима. Спортивное питание есть в списке продуктов, которые подлежат обязательному подтверждению сертификата. Получить сертификат ИСО 9001 можно здесь https://sk-sertifikat.ru/
          • trueslight 31.12.18 в 13:18 «Ответить»
            А зачем вам это надо? У вас будет свой доход, появятся клиенты, на начальных этапах бизнеса не стоит сразу сертифицировать продукцию, нужно дождаться момента, когда бизнес будет приносить не плохие доходы.
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