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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Справка
    • UmiKrow 31.12.18 в 10:05 «Ответить»
      Добрый день! Получаем лицензию на алкоголь. Нужно заказать справку об отсутствии задолженности, можно ли как то отправить запрос на справку через интернет? И еще, подскажите, пожалуйста, какой срок справка об отсутствии задолженности перед бюджетом актуальна?
      • Pray 31.12.18 в 10:08 «Ответить»
        Заранее проверьте нет ли у вас просроченных задолженностей по ОПС, даже малейшие задолженности в виде пени, могут помешать вам получить вам лицензию на алкогольную продукцию.
        • Gannik 31.12.18 в 10:13 «Ответить»
          На практике все решается гораздо проще - проплачиваете недоимку, выходите на инспектора-налоговика, договариваетесь с ним по-братски и он вам нарисует новую справку за несколько часов.
          • trueslight 31.12.18 в 10:16 «Ответить»
            Конечно успешные компании, перед соглашением хотят убедится нет ли у вас просроченной задолженности. Информация о задолженностях должна быть предоставлена на момент поступления заявления о выдаче лицензии в надлежащую компанию. Поэтому такая справка давностью больше месяца точно не подойдет. Такую справку можно заказать через интернет к примеру тут https://infobankov.ru/law/spravka-ob-ots...alogam-i-sboram
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