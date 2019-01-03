Наша компания по производству сантехники сейчас ищет надёжного поставщика шестигранных сантехническая шпилек. Предложения конечно есть, но хочется найти товар по нормальной, не завышенной цене. Не поможете?
Так они может пользовались другим видом шпилек раньше, или просто нужно найти другого поставщика, где будет более адекватная цена на такие шпильки. Сейчас все организации хотят делать продукцию качественно и с меньшими затратами на производство. Вы смотрели уже сантехнические шпильки здесь https://magaz-in.pro/montajnye-izdeliya/shpilka-shurup
Я считаю что любая компания должна сокращать производственные издержки. Так не стоит ли тогда в связи с этим закупать такие шпильки непосредственно у производителя? Можно же поискать в интернете. Главное хорошо искать.