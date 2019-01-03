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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Шпильки
    • UmiKrow 31.12.18 в 09:48 «Ответить»
      Наша компания по производству сантехники сейчас ищет надёжного поставщика шестигранных сантехническая шпилек. Предложения конечно есть, но хочется найти товар по нормальной, не завышенной цене. Не поможете?
      • Pray 31.12.18 в 09:51 «Ответить»
        А у кого же Вы до этого закупали такие шпильки? Или Вы их ранее не применяли? Всё равно у Вас же должны быть поставщики различного материала. Почему у них не поинтересоваться насчёт такого крепежа?
        • Gannik 31.12.18 в 09:55 «Ответить»
          Так они может пользовались другим видом шпилек раньше, или просто нужно найти другого поставщика, где будет более адекватная цена на такие шпильки. Сейчас все организации хотят делать продукцию качественно и с меньшими затратами на производство. Вы смотрели уже сантехнические шпильки здесь https://magaz-in.pro/montajnye-izdeliya/shpilka-shurup
          • trueslight 31.12.18 в 09:58 «Ответить»
            Я считаю что любая компания должна сокращать производственные издержки. Так не стоит ли тогда в связи с этим закупать такие шпильки непосредственно у производителя? Можно же поискать в интернете. Главное хорошо искать.
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