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    Тема: Аккаунт
    • UmiKrow 30.12.18 в 18:46 «Ответить»
      Хочу продать личный аккаунт World of Tanks, но не знаю, где искать покупателей.
      У меня есть два топовых танка 10 уровня и еще несколько танков 6-9 уровней. Размещал объявления на игровых форумах, но там одни школьники. Буду благодарен, если тут найдется покупатель или совет где можно продать.
      • Pray 30.12.18 в 18:49 «Ответить»
        Я купил прокачанный аккаунт WOT с премиальными танками на Авито. Повезло, что продавец оказался порядочным, иначе мог бы остаться без денег и без танков. Попробуйте и вы разместить информацию о продаже на различных досках объявлений.
        • Gannik 30.12.18 в 18:53 «Ответить»
          Мне кажется, для безопасности сделки нужно третье лицо (посредник). Он сможет проследить, чтобы деньги дошли до продавца, а покупатель получил все права на игровой аккаунт.
          • trueslight 30.12.18 в 19:12 «Ответить»
            Я вот играл когда то в DOTA 2 и у меня не плохо получалось, в итоге стал качать аккаунты а затем их продавать. Нашел какую то площадку и успешно сотрудничал с ними. Так к чему я это, возможно вам тоже стоит просто найти площадку, обычно они скупают и продают такие аккаунты разных онлайн игр. Можно зайти к примеру на площадку radmir rp crmp, пройти регистрацию и поставить на продажу аккаунт. Это сделать можно тут https://numtrade.ru/shop/category/cr:mp-akkaunty-radmirrp
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