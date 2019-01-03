Я вот играл когда то в DOTA 2 и у меня не плохо получалось, в итоге стал качать аккаунты а затем их продавать. Нашел какую то площадку и успешно сотрудничал с ними. Так к чему я это, возможно вам тоже стоит просто найти площадку, обычно они скупают и продают такие аккаунты разных онлайн игр. Можно зайти к примеру на площадку radmir rp crmp, пройти регистрацию и поставить на продажу аккаунт. Это сделать можно тут