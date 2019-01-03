Хочу продать личный аккаунт World of Tanks, но не знаю, где искать покупателей.
У меня есть два топовых танка 10 уровня и еще несколько танков 6-9 уровней. Размещал объявления на игровых форумах, но там одни школьники. Буду благодарен, если тут найдется покупатель или совет где можно продать.
Я купил прокачанный аккаунт WOT с премиальными танками на Авито. Повезло, что продавец оказался порядочным, иначе мог бы остаться без денег и без танков. Попробуйте и вы разместить информацию о продаже на различных досках объявлений.
Я вот играл когда то в DOTA 2 и у меня не плохо получалось, в итоге стал качать аккаунты а затем их продавать. Нашел какую то площадку и успешно сотрудничал с ними. Так к чему я это, возможно вам тоже стоит просто найти площадку, обычно они скупают и продают такие аккаунты разных онлайн игр. Можно зайти к примеру на площадку radmir rp crmp, пройти регистрацию и поставить на продажу аккаунт. Это сделать можно тут https://numtrade.ru/shop/category/cr:mp-akkaunty-radmirrp