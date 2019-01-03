Шанс есть всегда, если вам действительно нечем платить и не скрываете никаких расходов. Ведь мфо это тоже финансовая организация и действует по лицензии. При банкротстве к их займам применяются те же правила.
Если вы ничего не скрываете и не прячете, не владеете бизнесом и дорогостоящим имуществом, то процедура банкротства длится до трех месяцев. Единственное жилье не забирают, но, если найдут, что вы где-то прячете собственность, дело может затянуться, а вас обвинят в мошенничестве. Насчет того, что долги в МФО, это не проблема, в законе не указано, что к ним нельзя применять ту же процедуру, что и к банкам, так что можно узнать и списать свои долги можно. Вот вам подробная статья на эту тему, почитайте, надеюсь поможет https://mosad.online/kak-spisat-svoi-dolgi/
С этими ребятами такой порядок не сработает. Чтоб подать в суд заявление на банкротство нужно три месяца не платить по долгам. Они ха это время успеют вам насчитать заоблачные проценты, извести звонками всем родным и вам, а потом, месяца через два, просто продадут долг коллекторам и забудут о вас. А те уже придут выбивать и им все равно будет, банкрот или нет.