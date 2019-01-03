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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Сколько надо потратить на процедуру банкротства?
    • Галлий 30.12.18 в 17:38 «Ответить»
      Сколько надо потратить и сколько времени уходит на процедуру банкротства физлица? И есть ли шанс на благоприятный исход если у меня займы не в банке, а в МФО?
      • trueslight 30.12.18 в 19:09 «Ответить»
        Суд устанавливает вам банкротство
        • Йод 30.12.18 в 19:46 «Ответить»
          Шанс есть всегда, если вам действительно нечем платить и не скрываете никаких расходов. Ведь мфо это тоже финансовая организация и действует по лицензии. При банкротстве к их займам применяются те же правила.
          • Lupus 30.12.18 в 20:15 «Ответить»
            Если вы ничего не скрываете и не прячете, не владеете бизнесом и дорогостоящим имуществом, то процедура банкротства длится до трех месяцев. Единственное жилье не забирают, но, если найдут, что вы где-то прячете собственность, дело может затянуться, а вас обвинят в мошенничестве. Насчет того, что долги в МФО, это не проблема, в законе не указано, что к ним нельзя применять ту же процедуру, что и к банкам, так что можно узнать и списать свои долги можно. Вот вам подробная статья на эту тему, почитайте, надеюсь поможет https://mosad.online/kak-spisat-svoi-dolgi/
            • Единственная 30.12.18 в 20:24 «Ответить»
              С этими ребятами такой порядок не сработает. Чтоб подать в суд заявление на банкротство нужно три месяца не платить по долгам. Они ха это время успеют вам насчитать заоблачные проценты, извести звонками всем родным и вам, а потом, месяца через два, просто продадут долг коллекторам и забудут о вас. А те уже придут выбивать и им все равно будет, банкрот или нет.
              • katya9 Вчера в 17:08 «Ответить»
                На банкротство обычно уходит от полугода. Более точно ответит только адвокат, рекомендую её https://seregina.org
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