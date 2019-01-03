Если вы ничего не скрываете и не прячете, не владеете бизнесом и дорогостоящим имуществом, то процедура банкротства длится до трех месяцев. Единственное жилье не забирают, но, если найдут, что вы где-то прячете собственность, дело может затянуться, а вас обвинят в мошенничестве. Насчет того, что долги в МФО, это не проблема, в законе не указано, что к ним нельзя применять ту же процедуру, что и к банкам, так что можно узнать и списать свои долги можно. Вот вам подробная статья на эту тему, почитайте, надеюсь поможет