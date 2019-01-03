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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Вклад в биткоины.
    • Bristol 30.12.18 в 17:26 «Ответить»
      Как думаете, имеет ли смысл сейчас вкладывать в биткоины или они уже не вырастут в цене до тех отметок, на которых были в прошлом году? Как то в новостях о них все так противоречиво.
      • Йод 30.12.18 в 19:44 «Ответить»
        Биткоин это мыльный пузырь. Врядли он опять надуется до таких же размеров, как и в прошлом году, хотя ему о обещают бешеный рост. Но, вот уже сколько времени, как он падает в цене.
        • Lupus 30.12.18 в 20:03 «Ответить»
          Мне кажется, что сейчас уже поздно с ним связываться. Уже почти год как он только падает в цене, так что покупать не вариант, можно потерять деньги. Можно было бы майнить, но сейчас для этого нужно дорогое оборудование и много времени, уже даже крупные майнеры писали, что биткоин на грани окупаемости. Как вариант, можете взять не целый, а половину и пусть лежит, ждет своего часа. Если и потеряете, то немного, а если вырастет до ста тысяч, как некоторые обещают, то неплохо заработаете на нем. Могу посоветовать только, если соберетесь все таки вложить в него деньги, периодически просматривать новости мира криптовалют, чтобы быть в курсе всех прогнозов, например тут https://cryptobit.media/ru/news/
          • Единственная 30.12.18 в 20:22 «Ответить»
            Та может еще и поднимется, сейчас по дешевке купят те, кто что-то знает, а как начнет подниматься - быстро продадут. Все таки это не валюта в прямом понимании. Как рисковая инвестиция имеет место быть. Но, я бы сильно не рассчитывала. Можно попробовать чисто на удачу, как в лотерею)
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