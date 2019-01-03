Мне кажется, что сейчас уже поздно с ним связываться. Уже почти год как он только падает в цене, так что покупать не вариант, можно потерять деньги. Можно было бы майнить, но сейчас для этого нужно дорогое оборудование и много времени, уже даже крупные майнеры писали, что биткоин на грани окупаемости. Как вариант, можете взять не целый, а половину и пусть лежит, ждет своего часа. Если и потеряете, то немного, а если вырастет до ста тысяч, как некоторые обещают, то неплохо заработаете на нем. Могу посоветовать только, если соберетесь все таки вложить в него деньги, периодически просматривать новости мира криптовалют, чтобы быть в курсе всех прогнозов, например тут