Мне кажется, что сейчас уже поздно с ним связываться. Уже почти год как он только падает в цене, так что покупать не вариант, можно потерять деньги. Можно было бы майнить, но сейчас для этого нужно дорогое оборудование и много времени, уже даже крупные майнеры писали, что биткоин на грани окупаемости. Как вариант, можете взять не целый, а половину и пусть лежит, ждет своего часа. Если и потеряете, то немного, а если вырастет до ста тысяч, как некоторые обещают, то неплохо заработаете на нем. Могу посоветовать только, если соберетесь все таки вложить в него деньги, периодически просматривать новости мира криптовалют, чтобы быть в курсе всех прогнозов, например тут https://cryptobit.media/ru/news/
Та может еще и поднимется, сейчас по дешевке купят те, кто что-то знает, а как начнет подниматься - быстро продадут. Все таки это не валюта в прямом понимании. Как рисковая инвестиция имеет место быть. Но, я бы сильно не рассчитывала. Можно попробовать чисто на удачу, как в лотерею)