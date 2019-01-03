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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Нужен кадастровый инженер
    • Jurino 30.12.18 в 17:20 «Ответить»
      Привет всем! Нам в Москве понадобились услуги кадастрового инженера. Кто может подсказать к кому лучше обратиться? Нужна контакты проверенной компании
      • Vemo 30.12.18 в 18:20 «Ответить»
        Если нужны услуги кадастрового инженера, то стоит обратиться вот в эту БТИ https://bti.com.ru/uslugi-kadastrovogo-inzhenera/, там работают настоящие специалисты своего дела, и за разумные деньги помогут вам. Рекомендую их смело, обращались к ним лично
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