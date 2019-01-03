Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 3 января 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 118 посетителей
    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: ОСАГО. Оформление.
    • Анубиас 30.12.18 в 16:46 «Ответить»
      Кто заказывает оформление ОСАГО через интернет, подскажите, как не попасть на мошенников? Что нужно для оформления? А лучше расскажите, где оформляете вы.
      • Йод 30.12.18 в 19:42 «Ответить»
        Оформляй только на официальный сайтах страховых. Так с мошенниками проблем не будет. Нужны будут сканы документов на машину и права, а еще перепиши точно модель и объем двигателя.
        • Lupus 30.12.18 в 19:55 «Ответить»
          Вот вам ссылка, парень описывает три варианта покупки осаго через интернет http://maximkarpov.ru/3-sposoba-kupit-st...u-osago-onlajn/. По цене разницы нет. Только по срокам. У двух их них это один день, а у третей до трех дней. Из документов нужны - техпаспорт и техосмотр на машину, ваши права и паспорт.
          • Единственная 30.12.18 в 20:20 «Ответить»
            А такой полис чем нибудь отличается от обычного бумажного или нет? И как с ним быть, просто распечатать или записать номер и все? Вот, например, если остановят меня полиция на дороге, что мне им показывать, распечатку или номер называть?
          Вывести
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2019г.

          Форум Нижнего Новгорода