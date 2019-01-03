Вот вам ссылка, парень описывает три варианта покупки осаго через интернет http://maximkarpov.ru/3-sposoba-kupit-st...u-osago-onlajn/. По цене разницы нет. Только по срокам. У двух их них это один день, а у третей до трех дней. Из документов нужны - техпаспорт и техосмотр на машину, ваши права и паспорт.
А такой полис чем нибудь отличается от обычного бумажного или нет? И как с ним быть, просто распечатать или записать номер и все? Вот, например, если остановят меня полиция на дороге, что мне им показывать, распечатку или номер называть?