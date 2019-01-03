Друзья, посоветуйте из какого материала делать теплицу - плёнка или поликарбонат? Какой вариант выйдет дешевле - делать всё самому или покупать готовую? Нужна теплица среднего размера для выращивания цветов.
Если есть кому делать, то можно все работы провести и самому. Если теплица должна быть не очень большого размера, то можно и металлопластиковые трубы для каркаса использовать. А сверху накрыть плотной плёнкой. У меня брат на даче такую теплицу сам соорудил.
У меня папа сделал сам и покрыл плёнкой. Сначала было всё нормально но потом ветром порвало покрытие. Пару раз пришлось чинить дыры. Но видимо он не очень прочную плёнку себе купил для теплицы и будет теперь переделывать. Но у него небольшая теплица - чисто для себя всё выращивает.
Для выращивания цветов нужен простор и много света, так что лучше сразу делать хорошую высокую теплицу, чтоб проще было ухаживать за ними. Думаю, что самому можно сделать, но это слишком большие затраты. Проще купить готовый вариант -сейчас есть теплицы из поликарбоната разных размеров http://krupnov-nn.ru/katalog/tepliczyi . Вам останется только установить на участке в выбранном месте.
Зимнюю теплицу тоже не так-то и просто сделать на самом-то деле, ведь надо предусмотреть регулировку температуры воздуха, влажности. Плюс надо пол делать хороший, иначе будет от земли холодом тянуть и ваша рассада вся померзнет. Вот тут можете подробнее почитать о том, как же делать такую теплицу - https://1rassada.ru/ovoshhi/zimnyaya-teplitsa в принципе если все делать по порядку, то проблем не должно быть никаких.