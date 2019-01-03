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    Форум: ЗооМир
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    Тема: Сколько лет живут кошки в домашних условиях?
    • Andrey1404 30.12.18 в 13:32 «Ответить»
      Всем привет! Подскажите, сколько кошка может прожить в дома? Читал случаи, когда коты живут и по 20-30 лет)
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