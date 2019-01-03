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    Форум: Литературный форум
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    Тема: Муж изменяет с проституткой
    • Наталья7 29.12.18 в 13:26 «Ответить»
      Подозреваю, что мой молодой человек изменяет мне, возможно даже с проститутками. Я подолгу задерживаюсь на работе, так как очень загруженный месяц выдался, не уделяю ему достаточно внимания.
      • Latinum 29.12.18 в 13:27 «Ответить»
        Поговорите с ним по душам. Главное - во всем разобраться начистоту.
        • landa 29.12.18 в 13:28 «Ответить»
          Может вам не стоит так вот сразу думать об измене с его стороны, тем более с проститутками http://prostitutkinovosibirska24.men Надумаете себе всякого, а все окажется на деле хорошо.
          • Lena Cat 29.12.18 в 13:31 «Ответить»
            Согласна с мнением предыдущего комментатора. Это пока только ваши предположения – возможно и изменяет http://prostitutkiufy.info , а возможно и нет. Главное в отношения - доверие и беседы начистоту.
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