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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Шелушатся локти. Это какая-то болезнь?
    • Блэки 28.12.18 в 10:06 «Ответить»
      У меня последнее время локти шелушатся и кожа там огрубела. Я слышала, что это из-за какой то болезни бывает. Действительно причина - это болячка какая-то, не может быть такое просто так?
      • Mister Nobody 28.12.18 в 11:33 «Ответить»
        Далеко не всегда, это может быть вызвано и другими причинами
        • Черепашка 28.12.18 в 12:13 «Ответить»
          Просто так ничего не бывает, но сухие локти - не обязательно признак болезни) Возможно, Вы любите на них опираться, плюс сухой воздух в помещениях - вот и результат. Видестим 2 раза в день на сухую, чистую кожу и все пройдет за несколько дней)
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