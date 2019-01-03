Тема: Клей
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Друзья, помогите определиться с выбором клея. Занимаюсь упаковкой подарков для нового года. Хочу найти не дорогой клей для упаковок
Может на Алиэкспресс будет подходящий? Там можно по отзывам посмотреть, пишут реальные люди. А у вас, вроде и не очень сложная работа, но ответственная
Вам нужно с консультантами пообщаться в магазине, где будете покупать клей. Расскажите им для каких работ нужен, чтоб они посоветовали, какой лучше выбрать.
Я так понял у вас работа связанна с кашированием, для упаковок больше всего подойдет клей на водяной основе. Очень важно делать такую работу качественно, ведь упаковка для новогоднего подарка это очень важная деталь, если упаковка будет не красивой, то подарок будет уже не так хорош. Да кстати насчет клея, я думаю вам подойдет вот такой
http://termo-kley.ru/vodno-dispersionnyy...a-dlya-upakovki