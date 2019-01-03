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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Клей
    • Grackdanon 28.12.18 в 09:59 «Ответить»
      Друзья, помогите определиться с выбором клея. Занимаюсь упаковкой подарков для нового года. Хочу найти не дорогой клей для упаковок
      • Gannik 28.12.18 в 10:28 «Ответить»
        Может на Алиэкспресс будет подходящий? Там можно по отзывам посмотреть, пишут реальные люди. А у вас, вроде и не очень сложная работа, но ответственная
        • UmiKrow 28.12.18 в 10:32 «Ответить»
          Вам нужно с консультантами пообщаться в магазине, где будете покупать клей. Расскажите им для каких работ нужен, чтоб они посоветовали, какой лучше выбрать.
          • Pray 28.12.18 в 10:41 «Ответить»
            Я так понял у вас работа связанна с кашированием, для упаковок больше всего подойдет клей на водяной основе. Очень важно делать такую работу качественно, ведь упаковка для новогоднего подарка это очень важная деталь, если упаковка будет не красивой, то подарок будет уже не так хорош. Да кстати насчет клея, я думаю вам подойдет вот такой http://termo-kley.ru/vodno-dispersionnyy...a-dlya-upakovki
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