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    Форум: Женский форум
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    Тема: Как убрать прыщ за пару дней?
    • ТирлиБомБом 28.12.18 в 09:26 «Ответить»
      Мне не очень везет перед новым годом, на днях вылезло несколько прыщиков, да таких больших, что не заметить их невозможно( Еще и болючие. Чем можно их убрать за пару дней? Протирала настойкой календулы, но как-то не заметила эффекта от этого
      • Блэки 28.12.18 в 11:27 «Ответить»
        Если большие и болючие, то за пару дней точно ничем не поможешь. К дерматологу или косметологу может сходить? Вдруг что предложат)
        • Черепашка 28.12.18 в 12:07 «Ответить»
          В аптеке ретасол возьмите, им точечно 2 раза в день прыщики обрабатывайте и все пройдет) Только не переусердствуйте, а то шелушение будет
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