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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Концевые муфты
    • Pray 28.12.18 в 09:03 «Ответить»
      Ребят, по специфики работы, требуется приобретение концевых муфт. Подскажите, какие можно приобрести концевые муфты оптом по соотношению цены и качества
      • UmiKrow 28.12.18 в 09:10 «Ответить»
        При выборе важно для каких именно электрических конструкций вы будите использовать концевую муфту. Так как они отличаются мощностью .
        • Gannik 28.12.18 в 09:17 «Ответить»
          Я когда электриком работал, часто сталкивался с заменой кабельных муфт на участках работы, закупали мы их в обычном интернет магазине
          • Grackdanon 28.12.18 в 09:25 «Ответить»
            Нужно всегда учитывать силу погоды, кабеля постоянно подвергаются действию ветра и дождя. Нужно выбирать такую продукцию что бы она выдерживала любую погоду. Еще когда трасса бывает слишком протяженной использую разветвленную муфту. Концевые муфты можно посмотреть к примеру на этом сайте www.elektrolight.ru/mufty-kabelnye/konts...ntp-3kh-150-240
            • linda45 28.12.18 в 19:27 «Ответить»
              Доброго вечера, мы закупали высоковольтное оборудование на http://www.etk-oniks.ru/Vysokovoltnoe-oborudovanie.html по довольно низкой цене, посмотрите на их сайте. Там можно скачать прайс лист и в нем найти то что вам нужно. Но нужно знать то именно ищите, или же позвонить по телефону можно.
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