Нужно всегда учитывать силу погоды, кабеля постоянно подвергаются действию ветра и дождя. Нужно выбирать такую продукцию что бы она выдерживала любую погоду. Еще когда трасса бывает слишком протяженной использую разветвленную муфту. Концевые муфты можно посмотреть к примеру на этом сайте www.elektrolight.ru/mufty-kabelnye/konts...ntp-3kh-150-240
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