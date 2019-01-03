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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: Модуль
    • Pray 28.12.18 в 05:56 «Ответить»
      Какие бывают модули пожаротушения? Какой показывает лучше себя в подаротушении?
      • Gannik 28.12.18 в 06:01 «Ответить»
        Вообще очень много разновидностей. На сколько я знаю есть 4 вида, водный, порошковый, углекислотный и с водными растворами. Сейчас наибольшее предпочтения отдают модулю 125 с хладоном. Посмотреть такой вы можете тут https://tdatm.ru/catalog/pozharotushenie...y_osnovnoy.html
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